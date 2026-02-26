Rekrutierer für Moskau in Kenia festgenommen

Südafrikaner zurückgekehrt

Der südafrikanische Außenminister Ronald Lamola sagte am Donnerstag, dass mindestens zwei seiner Landsleute im Krieg in der Ukraine getötet worden seien. Elf Südafrikaner kehrten inzwischen wieder in ihr Heimatland zurück. Sie hatten zuvor die Regierung um Hilfe gebeten, nachdem sie ins Zentrum der Kämpfe in der ostukrainischen Donbass-Region geschleust worden waren. Laut dem Außenminister sind noch zwei Männer der Gruppe in Russland, da sie wegen „sehr schwerer“ Verletzungen behandelt werden müssten.