Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt

Wenn Kinder töten: Das droht dem Mädchen aus Jugendheim

Jenny gilt als eines von Hunderten Problemkindern in Betreuung der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) in Wien. Die 14-Jährige hatte eine schwierige Kindheit. Zuletzt war das Mädchen seit November in einer sozial-psychiatrischen Wohngemeinschaft mit drei anderen Kindern untergebracht, weil die Mutter mit ihr überfordert war. Dort gibt es ein engmaschiges Betreuungsnetz von Sozialtherapeuten und Psychiatern. Die Teenagerin nahm Medikamente, war öfter im Spital und ist akut selbstverletzungsgefährdet.