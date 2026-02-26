Vorteilswelt
Hallen-WM noch offen

Keine Titelkämpfe für Susanne Gogl-Walli in Wien!

Sport-Mix
26.02.2026 19:49
Susanne Gogl-Walli
Susanne Gogl-Walli(Bild: GEPA)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Susanne Gogl-Walli verzichtet wegen ihrer Hamstring-Probleme auf eine Teilnahme bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende in Wien! „Es ist einfach noch nicht so weit, einen Wettkampf zu bestreiten“, sagt die 400-m-Rekordlerin, „Richtung Hallen-WM haben wir noch keine Entscheidung getroffen.“

In dieser Saison bestritt Gogl-Walli bisher nur ein Rennen, da lief sie freilich am 3. Februar in Ostrava über 400 m großartige 51,77. Dabei hatte sie das Direkt-Limit für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) nur um zwei Hundertstel verfehlt. Im Qualifikations-Ranking für die WM liegt sie derzeit auf Platz 25., womit sie einen der 30 Startplätze über 400 m auch erhalten sollte. Limit-Schluss ist am 8. März.

Vor zwei Jahren hatte Gogl-Walli in einem denkwürdigen Finale der Hallen-WM in Glasgow in ÖLV-Rekordzeit von 51,27 den tollen sechsten Platz belegt. Femke Bol (Hol) hatte dort als Weltmeisterin in sensationellen 49,17 einen Fabel-Weltrekord in der Halle aufgestellt.

Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: Thomas Windestam)

Schon der dritte Ausfall
Zuvor hatte es diese Woche schon zwei Ausfälle von ÖLV-Leistungsträgern in Hinblick auf die Hallen-WM gegeben. Raphael Pallitsch, der nach seinem tollen 1500-m-Lauf in Metz in 3:36,55 von einer Influenza erneut zurückgeworfen worden war, beendete bereits seine Hallen-Saison. Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley tritt zwar am Wochenende in Wien an. Aber wegen seiner Probleme am Sprunggelenk am rechten Fuß springt er nur mit dem „falschen“ Fuß ab, noch dazu mit einem verkürzten Anlauf von nur etwa zehn Schritten. Kingley sagt: „Die Hallen-WM ist kein Thema mehr.“

Starke Hürdensprinter
Fix für Torun qualifiziert und bereit ist bisher nur ein ÖLV-Duo: Enzo Diessl (7,60) und Karin Strametz (8,02) haben jeweils das Direkt-Limit über 400 m geschafft. Isabel Posch (60 m) und Caroline Bredlinger (800 m) haben derzeit einen erforderlichen Platz im Qualifikations-Ranking für die WM.

Karin Strametz
Karin Strametz(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Diessl und Strametz sind bei den Staatsmeisterschaften auch für die international besten Leistungen gut. Diessl ist eine Zeit unter 7,60 Sekunden zuzutrauen, Strametz, die sich am vergangenen Samstag über 8,07 auf 8,02 gesteigert hatte, peilt eine Zeit unter 8,00 Sekunden an, womit auch der ÖLV-Rekord von Beate Schrott (jetzt Taylor) in Gefahr geraten könnte. Diese Bestmarke steht seit 13 Jahren auf 7,96.

Frauen-Sprint als Hit
Gespannt kann man auf die Entscheidung über 60 m der Frauen sein. Posch läuft in bestechender Form, ist zumindest mit ihren 7,27 und 7,29 von der Papierform her Favoritin auf den Titel. Aber Leni Lindner, zuletzt fünfmal in Folge Staatsmeisterin über 60 m, kann die Vorarlbergerin natürlich auch kontern …

Caroline Bredlinger
Caroline Bredlinger(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Bredlinger wohl über 1500 Meter
Welche Strecke Caroline Bredlinger läuft, ist nicht ganz fix, es läuft aber wohl auf die 1500 m hinaus. Denn die Burgenländerin sagt: „Meine Mutter tendiert zum 1500er!“ Uschi Bredlinger ist auch die Trainerin ihrer Tochter. Läuft Caro die 1500 m, dann trifft sie in Wien auf Lotte Seiler, die ein Double über 1500 m und 3000 m anpeilt.

Sport-Mix
26.02.2026 19:49
