Keine Titelkämpfe für Susanne Gogl-Walli in Wien!

Schon der dritte Ausfall

Zuvor hatte es diese Woche schon zwei Ausfälle von ÖLV-Leistungsträgern in Hinblick auf die Hallen-WM gegeben. Raphael Pallitsch, der nach seinem tollen 1500-m-Lauf in Metz in 3:36,55 von einer Influenza erneut zurückgeworfen worden war, beendete bereits seine Hallen-Saison. Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley tritt zwar am Wochenende in Wien an. Aber wegen seiner Probleme am Sprunggelenk am rechten Fuß springt er nur mit dem „falschen“ Fuß ab, noch dazu mit einem verkürzten Anlauf von nur etwa zehn Schritten. Kingley sagt: „Die Hallen-WM ist kein Thema mehr.“