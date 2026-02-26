Akrobatin stürzt vor den Augen der Zuschauer ab

Künstlerin blieb in der Luft hängen

Videos vom Ort des Geschehens zeigen die Akrobatin gemeinsam mit ihrem Partner hoch über der Bühne während einer Luftnummer an einem Seil. Plötzlich dürfte die Seil- beziehungsweise Kabelmechanik blockiert haben. Die Künstlerin konnte sich nicht wie vorgesehen absenken und blieb hilflos in der Luft hängen.