Schock im Zirkus
Akrobatin stürzt vor den Augen der Zuschauer ab
Ein Moment, der als spektakuläre Luftnummer geplant war, endete abrupt in einem Schock für Publikum und Mitwirkende: Bei einer Zirkusvorstellung in China kam es zu einem schweren Unfall, als eine Akrobatin aus mehreren Metern Höhe abstürzte – gefilmt von Zuschauern und vor den Augen einer fassungslosen Menge.
Der Unfall ereignete sich bereits vergangene Woche am Dienstag auf einer Open-Air-Bühne im Gumatou scenic area im Kreis Sheqi County, der zur Stadt Nanyang in der Provinz Henan gehört.
Künstlerin blieb in der Luft hängen
Videos vom Ort des Geschehens zeigen die Akrobatin gemeinsam mit ihrem Partner hoch über der Bühne während einer Luftnummer an einem Seil. Plötzlich dürfte die Seil- beziehungsweise Kabelmechanik blockiert haben. Die Künstlerin konnte sich nicht wie vorgesehen absenken und blieb hilflos in der Luft hängen.
Augenzeugen zufolge hing sie rund zehn Sekunden fest, bevor sie aus etwa sechs Metern Höhe unkontrolliert zu Boden stürzte und dabei in einer ungünstigen Position aufkam.
Mitarbeiter trägt verunglückte einfach von Bühne
Unmittelbar nach dem Aufprall eilten Mitarbeiter auf die Bühne, während das Publikum sichtlich geschockt zusah. Die Frau wurde von der Bühne getragen, ein Rettungswagen alarmiert und die Akrobatin zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Ein Zeuge berichtete, dass sich während der Nummer ein Stahldraht verklemmt habe, wodurch die Darbietung nicht fortgesetzt werden konnte. Der Sturz sei die unmittelbare Folge gewesen.
Artistin hatte Glück
Nach Angaben des Zirkus verletzte sich die Akrobatin am Bein, ihr Zustand sei jedoch nicht lebensbedrohlich. Der Veranstalter teilte außerdem mit, dass die Vorstellung danach regulär fortgesetzt worden sei. Der Vorfall werde intern aufgearbeitet, um die Ursache zu klären und ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern.
