Warum Verteidiger Bailen die 99ers verlassen wird

Während die 99ers derzeit sportlich auf Wolke sieben schweben und das zweite Mal in der Vereinsgeschichte die Qualifikation für die Champions Hockey League erreichten, sorgt der Abgang von Top-Verteidiger Nick Bailen für Schlagzeilen. Was dahinter steckt und was Präsident Jerich und Sportchef Pinter dazu sagen.
Die erste Hausaufgabe ist erledigt! Bereits zu Saisonbeginn hat 99ers-Präsident Herbert Jerich das große Ziel Champions Hockey League-Ticket ausgegeben. Das ist seit dem Sieg am Mittwoch in Wien den Grazer Eishockey-Cracks nicht mehr zu nehmen. Erstmals seit 2019 unter Coach Doug Mason sind die 99ers damit kommende Saison international vertreten. „Wir sind stolz“, strahlt Sportchef Philipp Pinter. „Weil es zeigt, wie konstant die Mannschaft in dieser Saison spielt. Aber jetzt fängt die Party erst richtig an, wollen wir den Grunddurchgang gut zu Ende spielen und dann im Play-off voll angreifen.“
