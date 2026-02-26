„Er war ein lebenslustiger Kerl, den jeder kannte“

Der Bauarbeiter Gerhard M. (57) hatte am Donnerstag beim neuen Motel One in der Linzer Kärntnerstraße – das ist das ehemalige Ibis-Hotel gegenüber vom Hauptbahnhof – Fassadenarbeiten durchgeführt. Kurz nach 11 Uhr stürzte der Mühlviertler plötzlich 18 Meter in die Tiefe. Seine Arbeitskollegen bemerkten den Unfall erst, als er schon unten lag. Trotz umfassender notfallmedizinischer Versorgung verstarb der 57-Jährige an der Unfallstelle.