„Er war ein lebenslustiger Kerl, den jeder kannte“

„Ich hab’s selbst gerade vor einer Viertelstunde erfahren, bin total geflasht. Der Gerhard war ein sehr enger Freund von mir“ – seine tiefe Betroffenheit konnte Herbert Haunschmied, Bürgermeister von Schönau im Mühlkreis (OÖ), nicht verbergen. Ein 57-Jähriger aus seiner Gemeinde war am Donnerstagvormittag in Linz 18 Meter tief in den Tod gestürzt.
Der Bauarbeiter Gerhard M. (57) hatte am Donnerstag beim neuen Motel One in der Linzer Kärntnerstraße – das ist das ehemalige Ibis-Hotel gegenüber vom Hauptbahnhof – Fassadenarbeiten durchgeführt. Kurz nach 11 Uhr stürzte der Mühlviertler plötzlich 18 Meter in die Tiefe. Seine Arbeitskollegen bemerkten den Unfall erst, als er schon unten lag. Trotz umfassender notfallmedizinischer Versorgung verstarb der 57-Jährige an der Unfallstelle.
„Wir sind alle durch den Wind“
„Er war ein lebenslustiger Kerl, der mit jedem konnte. In der Schönau sind wir alle durch den Wind“, sagt Ortschef Haunschmied. Gerhard M. war ein begeisterter Kicker, Trainer und Schiedsrichter.
Tragisches Detail: Fürs Wochenende war die 90er-Feier seiner Mutter geplant gewesen.
