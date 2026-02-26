Eine Premiere und eine komplizierte Beziehung

Europa League LIVE: Konferenz mit Roter Stern
Österreichs Speed-Mädels kehren nach Olympia am Wochenende mit einem Triplepack ins Tagesgeschäft zurück. Kombi-Goldgewinnerin Ariane Rädler tritt das erste Mal im Weltcup in Soldeu, Andorra an. Conny Hütter kennt die Piste bereits, hat aber nicht immer die besten Erfahrungen gemacht ...
Vorbei ist der olympische Trubel von Cortina, zurück zum Tagesgeschäft. Die ÖSV-Speed-Damen gastieren am Wochenende nach drei Jahren Pause zum vierten Mal in Soldeu, Andorra. Und das gleich im Triplepack: Die Abfahrt Am Freitag plus dem nachgetragenen Zauchensee-Super-G am Samstag und dem „echten“ am Sonntag. Genug Zeit für Kombi-Goldene Ariane Rädler, sich bei ihrer Weltcup-Premiere mit der „Aliga“ vertraut zu machen.
