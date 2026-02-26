Eine Premiere und eine komplizierte Beziehung

Vorbei ist der olympische Trubel von Cortina, zurück zum Tagesgeschäft. Die ÖSV-Speed-Damen gastieren am Wochenende nach drei Jahren Pause zum vierten Mal in Soldeu, Andorra. Und das gleich im Triplepack: Die Abfahrt Am Freitag plus dem nachgetragenen Zauchensee-Super-G am Samstag und dem „echten“ am Sonntag. Genug Zeit für Kombi-Goldene Ariane Rädler, sich bei ihrer Weltcup-Premiere mit der „Aliga“ vertraut zu machen.