Gefährdete Naturstoff-Apotheke in Riffen entdeckt

In Korallenriffen wimmelt es nur so von Leben: Sie beherbergen über ein Drittel aller marinen Tier- und Pflanzenarten, obwohl sie nur weniger als ein Prozent des Meeresbodens bedecken. Doch diese immense Vielfalt ist durch die Erwärmung der Weltmeere bedroht. Seit den 1950er-Jahren ist bereits die Hälfte des Korallenbestandes verschwunden.