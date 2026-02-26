Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mikroben in Korallen

Gefährdete Naturstoff-Apotheke in Riffen entdeckt

Wissen
26.02.2026 10:38
Forscher haben bei einer Expedition im Pazifik 800 Korallenproben gesammelt.
Forscher haben bei einer Expedition im Pazifik 800 Korallenproben gesammelt.(Bild: Fondation Tara Ocean/Pete West)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Korallenriffen haben Forscher Hunderte Arten von bislang unbekannten Mikroben identifiziert. Diese Mikroorganismen produzieren eine Vielfalt an Naturstoffen mit ungeahntem Potenzial für Medizin und Biotechnologie. Doch mit dem Absterben ihrer Wirte, den Korallen, sind auch sie vom Aussterben bedroht.

0 Kommentare

In Korallenriffen wimmelt es nur so von Leben: Sie beherbergen über ein Drittel aller marinen Tier- und Pflanzenarten, obwohl sie nur weniger als ein Prozent des Meeresbodens bedecken. Doch diese immense Vielfalt ist durch die Erwärmung der Weltmeere bedroht. Seit den 1950er-Jahren ist bereits die Hälfte des Korallenbestandes verschwunden.

Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich hat gemeinsam mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) und dem internationalen Forschungsteam „Tara Pacific Konsortium“ 645 verschiedene Arten von Bakterien sowie sogenannten Archaebakterien identifiziert. Archaebakterien sind eine andere Form von Mikroorganismen. Über 99 Prozent davon waren der Wissenschaft bislang unbekannt.

Luftaufnahme des Great Barrier Riffs vor der Küste Australiens
Luftaufnahme des Great Barrier Riffs vor der Küste Australiens(Bild: APA/Great Barrier Reef Marine Park Authority)

800 Korallenproben untersucht
Grundlage der Studie waren rund 800 Korallenproben, die während einer Expedition des Forschungsschiffs Tara im Pazifik gesammelt wurden. Mittels Hochleistungscomputern setzte das Team aus den in den Proben enthaltenen DNA-Schnipseln das Erbgut der Mikroorganismen zusammen. Die Analyse zeigte, dass die Mikroben meist auf eine bestimmte Korallenart spezialisiert sind.

Ungeahntes medizinisches Potenzial
Im Erbgut der Mikroorganismen entdeckten die Forschenden ein großes Potenzial für die Produktion von Naturstoffen. Diese Substanzen könnten für medizinische Therapien oder biotechnologische Anwendungen genutzt werden. Laut den Forschenden ist das Potenzial im Riff größer als im gesamten offenen Ozean.

Lesen Sie auch:
Das Ausmaß der Korallenbleiche im Westen Australiens ist alarmierend, warnen Forscher.
„Kein Riff verschont“
Hitze: Rekord-Korallenbleiche vor Westaustralien
12.08.2025
84% sind betroffen!
Korallenbleiche: Riffe bedroht wie noch nie zuvor
24.04.2025

Verlust der Natur-Apotheke droht
Die hohe Dichte an Lebewesen im Riff könnte der Grund für die Vielfalt an Abwehrstoffen sein. Die Studie zeige, wie immens der Verlust dieser Natur-Apotheke wäre, so die Wissenschaftler. „Wir stehen unter Zeitdruck, dieses Potenzial zu erschließen und zu behüten“, warnte Studienleiter Jörn Piel am Donnerstag in einer Aussendung der ETH Zürich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
26.02.2026 10:38
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.282 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
143.644 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.293 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2572 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
869 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
835 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr Wissen
Mikroben in Korallen
Gefährdete Naturstoff-Apotheke in Riffen entdeckt
Blick ins Unsichtbare
Dieses Bild zeigt unsere Milchstraße wie nie zuvor
Mission abgebrochen
Astronaut bricht Schweigen: Das war los auf ISS
Brechen alle Regeln
Diese Ameisen verzichten komplett auf Männchen
„Ist ein Warnsignal“
Gift aus Elektromüll in Delfin-Hirnen entdeckt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf