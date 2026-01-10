Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig

Anno 1604 hat der Astronom Johannes Kepler einen ganz besonders hellen Punkt am Himmel beobachtet, der sogar am Tag sichtbar war. Heute wissen wir, dass es sich damals um eine Supernova – das helle Aufleuchten eines massereichen Sterns am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion – handelte.
Wegen Keplers genauen Aufzeichnungen wurde diese Supernova nach ihm benannt. Jetzt hat die US-Raumfahrtbehörde NASA ein Zeitraffer-Video von ihren Überresten veröffentlicht, das zeigt, wie sich die Überreste in den vergangenen 25 Jahren verändert haben.
17.000 Lichtjahre von der Erde entfernt
Die Überreste der Kepler-Supernova befinden sich in unserer Galaxie, etwa 17.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das Weltraumteleskop „Chandra“ erstellte in den vergangenen 25 Jahren unzählige detaillierte Bilder davon und dokumentierte so ihre Veränderungen im Laufe der Zeit.
Das Video von der US-Raumfahrtbehörde NASA (siehe oben) enthält Daten im Röntgenlichtbereich aus den Jahren 2000, 2004, 2006, 2014 und 2025.
Die Forscher verwendeten das Material, um zu zeigen, dass sich die schnellsten Teile des Supernova-Überrestes mit einer Geschwindigkeit von 22 Millionen km/h (das entspricht in etwa zwei Prozent der Lichtgeschwindigkeit; Anm.) in Richtung Bildunterkante bewegen.
Die langsamsten Teile bewegen sich hingegen mit einer Geschwindigkeit von etwa 0,5 Prozent der Lichtgeschwindigkeit zum oberen Bildrand. Der große Geschwindigkeitsunterschied ist laut NASA darauf zurückzuführen, dass das Gas, in das der Überrest am oberen Bildrand eindringt, dichter ist als das Gas am unteren Bildrand.
Das liefert Wissenschaftlern Informationen über die Umgebung, in der dieser Stern vor mehr als 400 Jahren explodiert ist.
