Doping! Vize-Weltmeisterin Diribe Welteji gesperrt

Pechsträhne als Chance für Sturms „Löwen“
Das Comeback naht
Die äthiopische Leichtathletin Diribe Welteji ist vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wegen Vergehen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwei Jahre gesperrt worden!
Die Vize-Weltmeisterin über 1.500 m von 2023 habe sich im Februar vergangenen Jahres ohne plausiblen Grund geweigert, eine Probe abzugeben, urteilte der Richter am Donnerstag.
Welteji verliert auch ihre Silber-Medaille von der Hallen-WM im März vergangenen Jahres.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.