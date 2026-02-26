Ex-Weltmeister: „Werden nur wenige das Ziel sehen“

Mika Häkkinen startete von 1991 bis 2001 in der Königsklasse des Motorsports. In den Jahren 1998 und 1999 krönte sich der Finne gemeinsam mit McLaren-Mercedes zum zweifachen Formel-1-Weltmeister. Bei seinem Eishockey-Besuch in Wien nahm er sich Zeit für die „Krone“ – sprach über die Veränderungen in der Formel 1 sowie darüber, ob diese für die Fans inzwischen zu kompliziert geworden ist.