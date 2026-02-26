Ex-Weltmeister: „Werden nur wenige das Ziel sehen“

Europa League LIVE: Konferenz mit Roter Stern
Mika Häkkinen startete von 1991 bis 2001 in der Königsklasse des Motorsports. In den Jahren 1998 und 1999 krönte sich der Finne gemeinsam mit McLaren-Mercedes zum zweifachen Formel-1-Weltmeister. Bei seinem Eishockey-Besuch in Wien nahm er sich Zeit für die „Krone“ – sprach über die Veränderungen in der Formel 1 sowie darüber, ob diese für die Fans inzwischen zu kompliziert geworden ist.
Zwei Weltmeistertitel mit McLaren-Mercedes, 161 Starts, viele intensive Zweikämpfe mit dem siebenfachen Champion Michael Schumacher ...
