Jugendliche fanden auf Insel skelettierte Leiche

Einen echten Horrorfund machten Jugendliche am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Aigerding (Gemeinde St. Florian bei Schärding) im Pramfluß. Auf einer Insel entdeckten sie eine skelettierte Leiche. Nun wird ermittelt, wer der oder die Tote war und woran.
Die verständlicherweise aufgeregten Jugendlichen hatten gegen 15.40 Uhr per Notruf bei der Polizei Alarm geschlagen, als sie in der Nähe eines Gehwegs am Pramfluß auf einer kleinen Insel die menschlichen Überreste entdeckt hatten.
Rucksack enthielt keine Dokumente
Eine Streife fand neben der skelettierten Leiche noch einen Rucksack. Allerdings enthielt dieser keine Identitätsnachweise oder ähnliche Dokumente. An einem Ast wurde ein herabhängendes Seil entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Ried hat eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.
