Muezzin-Ruf in deutscher Stadt sorgt für Zündstoff

Zum ersten Mal in der Geschichte der Universitätsstadt war am Dienstagabend der sogenannte Adhān, der islamische Gebetsruf, öffentlich zu hören. Anlass war das Fastenbrechen im Ramadan. Beschlossen wurde der Ruf am „Runden Tisch der Religionen“, gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Auch weitere Institutionen der Stadtgesellschaft nahmen an der Veranstaltung teil.