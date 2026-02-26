Mit Patient am Bergetau gegen Schneewand geprallt

Bei einem Rettungseinsatz nach einem Skiunfall Mitte Februar kam es in Tirol – wie erst jetzt bekannt wurde – zu einem Schockmoment. Drei am Seil hängende Personen – Patient, Flugretter und Notärztin – krachten gegen eine Schneewand. Die beiden Helfer wurden erheblich verletzt.
Zum dramatischen Zwischenfall kam es am 15. Februar gegen 12.45 Uhr bei einem Rettungseinsatz im Skigebiet Hochzillertal. Ein Patient wurde nach einem Skiunfall im Bergesack per Tau geborgen. „Am Tau hingen auch ein Flugretter und eine Notärztin“, heißt es seitens der Polizei.
Spontanes „Einnebeln“
Dann passierte das Unvorstellbare: Aufgrund eines spontanen „Einnebelns“ riss der Sichtkontakt ab, und das Trio prallte gegen eine Schneewand. Der Flugretter erlitt erhebliche Verletzungen, die Notärztin zog sich schwere Verletzungen zu.
Alle drei Personen ins Spital gebracht
Trotz des Schocks konnte der Patient nach der Bergung in den Hubschrauber verladen und ins Spital nach Schwaz gebracht werden. Flugretter und Notärztin wurden nach der dramatischen Rettung ambulant behandelt.
