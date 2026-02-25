Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen

Schnedlitz spricht von „Korruption“

Laut FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz hätte Österreich bereits 3,26 Milliarden Euro an Steuergeld an die Ukraine „verschenkt“. Er berechnet dabei die EU-Hilfen mit ein. Dann sprach er ebenfalls die Bürger direkt an: „Falls Sie sich fragen, wo Ihr Geld ist: Sie hätten 800 Euro mehr in ihrem Haushalt, wäre das Geld nicht in die Ukraine geflossen.“ Dort herrsche Korruption, wohin man nur schaue und trotzdem zahle Österreich Millionen. „Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, tobte Schnedlitz weiter.