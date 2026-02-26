Hacker-Angriff! Becker erklärt zwielichtigen Post

„Wer zuerst kommt, malt zuerst.“

Über den X-Account von Becker wurden sechs MacBooks zum Verkauf angeboten, vom Tennis-Star persönlich beworben. Angeblich habe er sechs Laptops übrig – handsigniert, Stückpreis: 600 US-Dollar. Und wer einen will, muss schnell sein. Denn im Posting steht auch: „Wer zuerst kommt, malt zuerst.“ Laut Becker, alles nur ein böser Schwindel ...