Hacker-Angriff! Becker erklärt zwielichtigen Post

Wirbel um Boris Becker! Vom „X“-Account des ehemaligen Tennis-Stars ist ein zwielichtiger Post abgesetzt worden. Jetzt erklärt der 58-jährige Deutsche, dass er Opfer eines Hackerangriffs wurde.
„Ja, ich wurde gehackt. Alles, was auf dem Account in den letzten Stunden gepostet wurde, kommt nicht von mir“, so Becker in der „Bild“-Zeitung.
Worum es geht?
„Wer zuerst kommt, malt zuerst.“
Über den X-Account von Becker wurden sechs MacBooks zum Verkauf angeboten, vom Tennis-Star persönlich beworben. Angeblich habe er sechs Laptops übrig – handsigniert, Stückpreis: 600 US-Dollar. Und wer einen will, muss schnell sein. Denn im Posting steht auch: „Wer zuerst kommt, malt zuerst.“ Laut Becker, alles nur ein böser Schwindel ...
