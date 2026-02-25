Astronaut bricht Schweigen: Das war los auf ISS

Zum ersten Mal in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS musste eine Mission vorzeitig beendet werden – doch die genauen Hintergründe waren bislang geheim. Jetzt hat der betroffene Astronaut selbst erklärt, was wirklich hinter dem Rückflug seiner Crew zur Erde steckt – und seine Worte geben überraschende Einblicke in das Leben und Arbeiten im All.