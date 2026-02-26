Der Feind im Rücken

Als hätte die Ukraine nicht andere Sorgen, muss sie sich nun auch mit Orbán herumschlagen. Der ungarische Führer steigert sich vor den Wahlen wegen abstürzender Umfragewerte zu Populismus-Rekorden. Dabei ist die nationalistische Mottenkiste, die Angsthysterie vor dem bösen Nachbarn ein klassischer Hebel. Ob er damit das Ruder herumreißen kann? Vielleicht braucht es noch einen Anschlag auf ein E-Werk.