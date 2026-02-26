WM-Quali: Österreich will ohne Pöltl „Tür öffnen“

Hoffen auf Pöltl im Juli

Auch College-Spieler wie Aleksej Kostic stehen während der Saison nicht für das Nationalteam zur Verfügung. Bei Pöltl hofft Naglic auf das nächste und letzte Quali-Fenster Anfang Juli mit einem Heimspiel gegen Polen und einem Gastspiel in Lettland. „Wir werden sehen, wie sein Gesundheitsstatus ist“, erklärte der Teamchef. „Jakob ist natürlich ein Game-Changer – auf dem Spielfeld, aber auch mit seiner Persönlichkeit.“ Der Center der Toronto Raptors müsse aber auch seine weitere Karriere im Auge behalten.