Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager

Zwei Männer vereint im Glauben und in der Reformoffenheit – allein: Es trennt sie ihr Auftritt. Der eine verteilt mit dem „Canisibus“ der Caritas Suppen an Bedürftige, der andere tanzt mit Freundin öffentlich auf Bällen. Ja, der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl war kaum im Amt, als ihn schon Beschwerden über Dompfarrer Toni Faber erreichten.