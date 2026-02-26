Sieben Tunnel, zwei Bims und ein gekappter Bus

Ja, im Öffi-Netz im Westen von Graz ist in den letzten Jahren einiges weitergegangen. Die Straßenbahnen fahren nach Reininghaus und in die Smart City, nach Puntigam geht es zweigleisig. Nun ist man in den Mühen der Ebene angelangt, die nächsten Ausbaustufen sind ungleich kniffliger ...