Brennender Lkw sorgte für kilometerlangen Stau

Völlig ausgebrannt ist Donnerstagnachmittag ein Sattelschlepper auf der Westautobahn bei Ybbs (NÖ). Aufgrund der schwierigen Löscharbeiten musste die Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden. Es entstand in kürzester Zeit ein sieben Kilometer langer Stau.
Nichts ging mehr Donnerstagnachmittag auf der Westautobahn Richtung Wien. Ein Sattelschlepper war zwischen den Anschlussstellen Ybbs und Pöchlarn aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, die Flammen haben das Fahrzeug in kürzester Zeit in einen riesigen Feuerball verwandelt.
Rasch unter Kontrolle, lange Aufräumarbeiten
Die Feuerwehr musste unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten beginnen, alle Fahrspuren mussten gesperrt werden. „Durch das rasche und koordinierte Zusammenwirken aller eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden“, berichten die Einsatzkräfte. Die Aufräumarbeiten und die damit verbundenen Verkehrsprobleme dauerten bis in die Abendstunden.
