Brennender Lkw sorgte für kilometerlangen Stau

Rasch unter Kontrolle, lange Aufräumarbeiten

Die Feuerwehr musste unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten beginnen, alle Fahrspuren mussten gesperrt werden. „Durch das rasche und koordinierte Zusammenwirken aller eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden“, berichten die Einsatzkräfte. Die Aufräumarbeiten und die damit verbundenen Verkehrsprobleme dauerten bis in die Abendstunden.