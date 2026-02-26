Vorarlberger laden mit Partezettel zum Begräbnis

Eine makabere Einladung erhalten die Bewohner und Bewohnerinnen in Vorarlberg dieser Tage: Geladen wird zum Hexenbegräbnis. Erst vor einer Woche wurden bei Funkenfeuern zahlreiche Hexenfiguren verbrannt – ein höchst umstrittener Brauch. Nun wird nachgelegt.
Schon der Brauch in Vorarlberg, auf den Funkentürmen, die zum Faschingsabschluss angezündet werden, eine Hexenfigur zu verbrennen, ist umstritten. Immer mehr Funkenzünfte verabschieden sich von der Hexe, weil sie das Leid von hunderten Menschen, die in Vorarlberg der Hexenverbrennungen zum Opfer gefallen sind, nicht mehr verharmlosen wollen. Zudem wird – seit vielen Jahren – immer wieder kritisiert, dass das Verbrennen der eindeutig weiblich dargestellten Figuren alles andere als frauenfreundlich sei.
