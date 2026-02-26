Bus voller Schulkinder war auf Gleisen „gefangen“

Dramatische Szenen bei einem Klassenausflug mit dem Schulbus im Bezirk Baden in Niederösterreich: Die Bahnschranken schlossen sich vor und hinter dem Fahrzeug, ein Zug rollte heran! Alle blieben unverletzt, die Eltern der jungen Fahrgäste sind jedoch empört. Geklärt wird nun, wer an der Situation schuld ist ...