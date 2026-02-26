Mit geklauter Bankomatkarte Konto geplündert

In Abwesenheit schuldig gesprochen

Laut Zeugenaussage stellte er sogar seinen eigenen Sohn als möglichen Täter dar. „Als ich sagte, dass ich gute Kontakte zu hohen Kriminalbeamten hätte und wir bald wüssten, wer das Geld abgehoben hat, rief mich der Angeklagte noch am selben Abend an und bettelte, ich möge seinem Kind zuliebe nicht zur Polizei gehen“, schilderte der als Zeuge geladene Sohn des Opfers vor Gericht. Zunächst ließ er sich darauf ein. Erst später, so seine Aussage, habe er von der Mutter des Angeklagten erfahren, wer tatsächlich hinter den Abhebungen steckte. „Ich hätte die Sache gerne gütlich geregelt. Aber das war in dem Fall nicht möglich.“ Schließlich folgte die Anzeige bei der Polizei – und am Donnerstag die Verhandlung am Landesgericht Feldkirch. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.