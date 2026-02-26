Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2400 Euro abgehoben

Mit geklauter Bankomatkarte Konto geplündert

Vorarlberg
26.02.2026 18:00
Der Sessel für den Angeklagten blieb leer, ein Urteil wurde am Landesgericht Feldkirch trotzdem ...
Der Sessel für den Angeklagten blieb leer, ein Urteil wurde am Landesgericht Feldkirch trotzdem gefällt.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein dreister Vorarlberger stahl einer betagten Frau die Bankomatkarte und hob in Summe 2400 Euro von ihrem Konto ab. Am Donnerstag hätte sich der 43-Jährige dafür am Landesgericht Feldkirch verantworten müssen. Er erschien zwar nicht, ein Urteil gab es dennoch.

0 Kommentare

Eine persönliche Aussage der 90-jährigen Frau wird es nicht mehr geben. Das Opfer ist inzwischen verstorben – doch ganz ohne Konsequenzen bleibt die Tat nicht. Am Landesgericht sprach Richter Martin Mitteregger den 43-jährigen Angeklagten, der zur Verhandlung wegen einer angeblichen Krankheit nicht erschienen war, in Abwesenheit schuldig und verhängte eine teilbedingte Geldstrafe von 2400 Euro.

Zusätzlich wurde ein Verfallsbetrag in derselben Höhe ausgesprochen. Der Fall erschüttert vor allem durch das zerstörte Vertrauen: Der Verurteilte ist der Enkel jener Betreuerin, die der betagten Pensionistin im Alltag half. Die Seniorin hatte diese über Jahre hinweg mit Behördengängen und Bankgeschäften betraut – und ihr sogar die Bankomatkarte anvertraut. Als die Karte im März des Vorjahres plötzlich verschwunden war, fehlten kurz darauf 2400 Euro am Konto. Bei einem einberufenen Familienrat soll der Angeklagte versucht haben, den Verdacht von sich abzulenken.

In Abwesenheit schuldig gesprochen
Laut Zeugenaussage stellte er sogar seinen eigenen Sohn als möglichen Täter dar. „Als ich sagte, dass ich gute Kontakte zu hohen Kriminalbeamten hätte und wir bald wüssten, wer das Geld abgehoben hat, rief mich der Angeklagte noch am selben Abend an und bettelte, ich möge seinem Kind zuliebe nicht zur Polizei gehen“, schilderte der als Zeuge geladene Sohn des Opfers vor Gericht. Zunächst ließ er sich darauf ein. Erst später, so seine Aussage, habe er von der Mutter des Angeklagten erfahren, wer tatsächlich hinter den Abhebungen steckte. „Ich hätte die Sache gerne gütlich geregelt. Aber das war in dem Fall nicht möglich.“ Schließlich folgte die Anzeige bei der Polizei – und am Donnerstag die Verhandlung am Landesgericht Feldkirch. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
26.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 16°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 18°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 16°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.102 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.740 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.400 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2593 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1065 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1059 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Vorarlberg
2400 Euro abgehoben
Mit geklauter Bankomatkarte Konto geplündert
Finanzielle Schonkost
Sparzwang: Weniger Suppe für Vorarlbergs Patienten
Baukosten zu hoch
Dornbirn stoppt Planungen für Volksschule Forach
Gemeindefusionen
NEOS werfen LH Wallner Führungsschwäche vor
Krone Plus Logo
„Hexen“ im Ländle
Vorarlberger laden mit Partezettel zum Begräbnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf