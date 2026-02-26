So sehr trauert Bankhofers Sohn um seinen Vater

„Friedlich“ sei er eingeschlafen, so Journalist Hademar „Hadschi“ Bankhofer zur „Krone“ über die letzten Stunden seines Vaters, der am Mittwoch mit 84 Jahren starb. Er erzählt über das Vermächtnis seines Papas, den er einen Humanisten nennt, und der über viele Jahre als einer der Gesundheits-Experten unseres Landes galt.