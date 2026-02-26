So sehr trauert Bankhofers Sohn um seinen Vater

Liza Minnelli träumt von Date mit 18-Jährigem
„Friedlich“ sei er eingeschlafen, so Journalist Hademar „Hadschi“ Bankhofer zur „Krone“ über die letzten Stunden seines Vaters, der am Mittwoch mit 84 Jahren starb. Er erzählt über das Vermächtnis seines Papas, den er einen Humanisten nennt, und der über viele Jahre als einer der Gesundheits-Experten unseres Landes galt.
Friedlich und lächelnd starb der über viele Jahrzehnte mit seinen Anliegen omnipräsente Gesundheits-Experte Hademar Bankhofer (84) am Mittwoch. Das bestätigte sein Sohn, ORF-Journalist Hademar „Hadschi“ Bankhofer, als ADABEI ihn erreichte.
