Für Schweizer ist Österreich warnendes Beispiel

Alpine werden Ski-Crosser

Swiss Ski will deshalb jene Alpinen, für die kein Startplatz im Weltcup mehr zur Verfügung steht, vom Europacup zum Ski-Cross lotsen. „Ich habe mich vor ein paar Wochen mit Walter Reusser (Anm. Verbands-CEO) darüber unterhalten“, bestätigt Männer-Cheftrainer Tom Stauffer im „Blick“. „Früher war es so, dass viele Alpine, die im regionalen Leistungszentrum aussortiert wurden, zu den Ski-Crossern gewechselt sind, wo das Niveau nicht ganz so hoch ist. Aber jetzt haben wir im Swiss-Ski-Kader Alpine, die trotz ihres sehr guten Niveaus aufgrund der enormen Dichte in unserer Mannschaft und der Startplatzbeschränkung nur geringe Chancen auf einen Weltcupeinsatz haben. Deshalb würde ein Transfer zum Ski-Cross für einige Athleten Sinn machen.“