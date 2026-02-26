Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dominanz soll bleiben

Für Schweizer ist Österreich warnendes Beispiel

Ski Alpin
26.02.2026 18:15
Die Golden Boys Franjo von Allmen und Marco Odermatt
Die Golden Boys Franjo von Allmen und Marco Odermatt(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Führung in der Nationen-Wertung, die Dominanz in der Abfahrt und zuletzt auch noch der Gold-Regen bei Olympia – die Schweizer sind bei den Alpinen das Maß aller Dinge. Österreich avanciert für die Eidgenossen da nur noch zu einem warnenden Beispiel ...

0 Kommentare

Genauer gesagt, unsere Goldene Generation rund um Hermann Maier. Denn Ende der 90er-Jahre dominierte der ÖSV ebenso wie nun die Schweizer. Der „Blick“ fragte deshalb bei Hans Knauß nach, wie das denn damals war.

Hans Knauß und Rainer Pariasek
Hans Knauß und Rainer Pariasek(Bild: GEPA)

„Letztendlich war es genau diese gigantische Dominanz unseres Teams, welche sich negativ auf unseren Nachwuchs ausgewirkt hat“, erinnert sich der ORF-Experte an unsere glorreichen Ski-Tage. „Der ÖSV hat damals zwei Rennfahrer-Generationen verloren, weil sie von unseren Erfolgen regelrecht erstickt wurden. Weil die Plätze im Weltcup zum großen Teil vergeben waren, mussten viele Talente zu lange im Europacup darben, wo sie sich technisch nicht weiterentwickelt haben, weil die Pisten in der zweiten Liga vielfach zu einfach sind.“ Und genau diesen Fehler wollen die Schweizer nun offenbar vermeiden. 

(Bild: GEPA)

Alpine werden Ski-Crosser
Swiss Ski will deshalb jene Alpinen, für die kein Startplatz im Weltcup mehr zur Verfügung steht, vom Europacup zum Ski-Cross lotsen. „Ich habe mich vor ein paar Wochen mit Walter Reusser (Anm. Verbands-CEO) darüber unterhalten“, bestätigt Männer-Cheftrainer Tom Stauffer im „Blick“. „Früher war es so, dass viele Alpine, die im regionalen Leistungszentrum aussortiert wurden, zu den Ski-Crossern gewechselt sind, wo das Niveau nicht ganz so hoch ist. Aber jetzt haben wir im Swiss-Ski-Kader Alpine, die trotz ihres sehr guten Niveaus aufgrund der enormen Dichte in unserer Mannschaft und der Startplatzbeschränkung nur geringe Chancen auf einen Weltcupeinsatz haben. Deshalb würde ein Transfer zum Ski-Cross für einige Athleten Sinn machen.“

Schon im Frühling werden einigen alpinen Fahrern Schnupperkurse bei den Ski-Crossern angeboten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
26.02.2026 18:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.102 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.740 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.400 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2593 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1065 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1059 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
ÖSV-Damen vor Soldeu
Eine Premiere und eine komplizierte Beziehung
Dominanz soll bleiben
Für Schweizer ist Österreich warnendes Beispiel
ÖSV-Asse gemächlicher
Franzoni Schnellster im Garmisch-Abfahrtstraining
Abfahrt am Freitag
ÖSV-Dame hängt im Soldeu-Abschlusstraining alle ab
Neues Familienmitglied
Nach Olympia-Tränen folgten Familien-Freuden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf