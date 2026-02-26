Wollsdorf-Produktion wandert bis April nach Mexiko

50 Mitarbeiter bleiben in der Steiermark

Aktuell sind noch 212 Dienstnehmer am steirischen Standort beschäftigt. Die Produktion soll allerdings bis 30. April Gänze nach Mexiko verlagert werden. Nach wie vor wird ein Sanierungsplan verfolgt, jedoch würden nur 50 Mitarbeiter nach positiver Sanierung in Wollsdorf bei Gleisdorf bleiben.