Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Insolvenz

Wollsdorf-Produktion wandert bis April nach Mexiko

Steiermark
26.02.2026 17:32
Wollsdorf Leder mit Sitz nahe Gleisdorf gilt als steirischer Traditionsbetrieb.
Wollsdorf Leder mit Sitz nahe Gleisdorf gilt als steirischer Traditionsbetrieb.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Anfang Jänner gab es eine Hiobsbotschaft für die Oststeiermark: Wollsdorf Leder musste Insolvenz anmelden, nachdem Ende 2025 bereits 150 Mitarbeiter gekündigt worden waren. Um das Unternehmen zu retten, wird jetzt die Produktion nach Mexiko verlagert.

0 Kommentare

Die Insolvenz des steirischen Traditionsbetriebs Wollsdorf Leder schlug im Jänner hohe Wellen. 361 Mitarbeiter waren davon betroffen. „Schlimmer hätte das Jahr für uns nicht beginnen können“, sagt Franz Nöhrer, Bürgermeister von St. Ruprecht an der Raab, damals zur „Krone“.

Am Donnerstag fand am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz die Berichts- und Prüfungstagsatzung statt. Insgesamt wurden laut KSV1870 bisher 510 Insolvenzforderungen in Höhe von 25,652 Millionen Euro angemeldet – 19,532 Millionen davon wurden laut AKV anerkannt.

50 Mitarbeiter bleiben in der Steiermark
Aktuell sind noch 212 Dienstnehmer am steirischen Standort beschäftigt. Die Produktion soll allerdings bis 30. April Gänze nach Mexiko verlagert werden. Nach wie vor wird ein Sanierungsplan verfolgt, jedoch würden nur 50 Mitarbeiter nach positiver Sanierung in Wollsdorf bei Gleisdorf bleiben.

Lesen Sie auch:
Wollsdorf heißt sogar der Ortsteil, in dem der insolvente Betrieb liegt. Ob er fortgeführt wird, ...
Ortschef betroffen
Wollsdorf Leder pleite: „Tut Region irrsinnig weh“
09.01.2026
Krise in Auto-Branche
Wollsdorf Leder ist insolvent: 365 Jobs wackeln
09.01.2026

Mitte Februar hat die etappenweise Schließung des Standortes Österreich begonnen. Die Produktionsverlagerung nach Mexiko wurde bereits im letzten Jahr in die Wege geleitet. Die Aktiva wurden im Insolvenzantrag mit 4,95 Millionen Euro angegeben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.02.2026 17:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.102 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.740 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.400 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2593 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1065 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1059 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf