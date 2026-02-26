Morgenstern: „Ich habe Frieden geschlossen!“

„Der Kulm ist ein sehr besonderer Ort für mich, ein Mythos!“, sagt Thomas Morgenstern über die Skiflugschanze im Ausseerland. „Dort habe ich viele schöne Erinnerungen gehabt. Mit 19 Jahren habe ich dort 2006 mit Bronze meine erste Einzel-Medaille geholt. Direkt vor Olympia-Gold“, denkt der heute 39-Jährige gerne zurück an seine aktive Zeit auf einer der vier größten Skiflug-Schanzen der Welt.