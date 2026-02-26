Hund, der Bub in Bein biss, ist „schlecht erzogen“

Die Halter jenes jungen Rottweilers, der auf einem Linzer Spielplatz ein Kind verletzt hatte, sind selbst im Rasse-Klub engagiert. Das Tier war zuvor bei Zuchtschauen aber disqualifiziert worden, weil es sich mit anderen Rüden nicht vertragen hatte. Die Besitzer rechtfertigen die Bissattacke mit einer Verkettung unglücklicher Umstände.