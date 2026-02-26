Hund, der Bub in Bein biss, ist „schlecht erzogen“

Jugendliche fanden auf Insel skelettierte Leiche
Kripo ermittelt
Die Halter jenes jungen Rottweilers, der auf einem Linzer Spielplatz ein Kind verletzt hatte, sind selbst im Rasse-Klub engagiert. Das Tier war zuvor bei Zuchtschauen aber disqualifiziert worden, weil es sich mit anderen Rüden nicht vertragen hatte. Die Besitzer rechtfertigen die Bissattacke mit einer Verkettung unglücklicher Umstände.
Was wird aus „Barni“, der auf einem Linzer Spielplatz auf Hortkinder losging, ein Mädchen (8) umrannte und einen neunjährigen Buben ins Bein biss?
Beim Linzer Magistrat ist man sich noch unsicher. Das Tier wurde, wie im Hundegesetz vorgesehen, „abgesondert“, aber nicht abgenommen.
