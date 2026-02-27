So teuer können Drohgebärden beim Lenken werden

Schockerlebnis für einen Welser am Mittwoch in seiner oberösterreichischen Heimatstadt. Der 63-Jährige stand mit seinem Wagen auf der zweispurigen Osttangente hinter einem Unbekannten an einer roten Ampel. „Als es grün wurde, ist der Wagen vor mir zuerst gar nicht und dann nur sehr langsam losgefahren. Als ich links vorbeifahren wollte, hat der Lenker plötzlich Gas gegeben“, erzählt der Welser. An der nächsten roten Ampel tat er mittels Gesten seinen Unmut über die vorangegangene Aktion kund – „da hat er mir eine Waffe gezeigt“.