„Erste Hilfe“ für die „Geisterstadt“ Mattersburg

Am Mittwochabend lud Mattersburgs SP-Bürgermeisterin Claudia Schlager zu einem Unternehmerstammtisch, um gemeinsam zu überlegen, wie man die Wirtschaft in der angeschlagenen Stadt wiederbeleben kann. Auch FP-Obmann Sascha Gerdenitsch hätte gerne mitgeredet. Doch er wurde vor die Tür gesetzt.
Einst war sie florierende Gastronomie- und Einkaufsstadt. Doch schon seit Jahren entwickelt sich die 7500 Einwohner zählende Bezirkshauptstadt Mattersburg im Burgenland immer mehr zu einem „Lost Place“. Laufend sperren Geschäfte und Lokale zu und stehen leer. Der Kaufkraftverlust setzt die amtierende SP-Bürgermeisterin Claudia Schlager freilich unter Druck. Mittlerweile fragen sich viele in der Region: Wie kann die lahme lokale Wirtschaft wiederbelebt werden?
Dieser Frage widmete sich am Mittwochabend auch ein Unternehmerstammtisch in der Stadt. Rund 40 Gewerbetreibende, Lokalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter folgten dafür der Einladung von Schlager und SP-Vizebürgermeister Thomas Nikles. Doch noch bevor die beiden ihre Lösungsvorschläge präsentierten, verließ FPÖ-Obmann Sascha Gerdenitsch schäumend die Bauermühle, weil er bei der geschlossenem Veranstaltung nicht zutrittsberechtigt war: „Ich wurde aufgefordert, die Informationsevent sofort zu verlassen. Ein Witz, diese Hinterzimmerkultur! Wo ist die Transparenz?“
Alte Ideen, neu aufgerollt
Um einen Eklat und Schuldzuweisungen wegen des Stadtdilemmas zu vermeiden, mahnte Bürgermeisterin Schlager gleich im Vorfeld: „Bitte keine politischen Diskussionen!“ So schuf sie die Basis für einen durchaus vernünftigen Austausch.
Aber wie können die Probleme nun gelöst werden? Die budgetären Möglichkeiten seien begrenzt, schickte die Bürgermeisterin voraus. Einige Ideen hat sie dennoch. So etwa wurde seitens der Stadt die Neuauflage des „Mattersburger 10er“ mit der Aktion „Kaufe 10, zahle 9“ angekündigt. „Die neuen 10er können ab Anfang Mai als Wertgutschein mit einem zehnprozentigen Geldvorteil in der Gemeinde erworben und in teilnehmenden Betrieben der Innenstadt eingelöst werden. Diese Maßnahme schafft einen Anreiz für Kunden und eine indirekte Förderung“, betont Schlager. Um die Verweildauer in der Stadt zu steigern und die lahme Wirtschaft anzukurbeln, soll zudem eine „klimafitte Bepflanzung“ her.
Das wollen die Gewerbetreibenden
Die Unternehmer selbst nutzten den Abend, um Forderungen zu stellen. So etwa wünscht man sich mehr Marketing für den Standort, eine Auflistung aller Unternehmen auf der Website der Stadt sowie Veranstaltungen, die für mehr Frequenz sorgen sollen.
Fehlt das Interesse?
Auf die Frage, ob sich auch die Bürger einbringen dürften, meinte Schlager, dass diese ihre Ideen im Rathaus deponieren sollen. Auch mit Kritik wurde nicht gespart: „Vertreter der Wirtschaftskammer und einer Oppositionspartei (Grüne, Anm.) haben leider trotz Einladung an diesem wichtigen Diskurs nicht teilgenommen“, kritisiert Bürgermeisterin Schlager.
So geht es weiter
Einen weiteren Unternehmerstammtisch zum Thema wird es in nächster Zeit nicht geben. Bei der Gemeinderatssitzung am 25. März will die SPÖ aber die Richtlinien für ihre Ideen beschließen. „Wir wollen im Vorhinein nichts verteufeln, werden aber auch eigene Vorschläge erarbeiten“, kündigt VP-Stadtrat Thomas Haffer an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.