„Erste Hilfe“ für die „Geisterstadt“ Mattersburg

Alte Ideen, neu aufgerollt

Um einen Eklat und Schuldzuweisungen wegen des Stadtdilemmas zu vermeiden, mahnte Bürgermeisterin Schlager gleich im Vorfeld: „Bitte keine politischen Diskussionen!“ So schuf sie die Basis für einen durchaus vernünftigen Austausch.

Aber wie können die Probleme nun gelöst werden? Die budgetären Möglichkeiten seien begrenzt, schickte die Bürgermeisterin voraus. Einige Ideen hat sie dennoch. So etwa wurde seitens der Stadt die Neuauflage des „Mattersburger 10er“ mit der Aktion „Kaufe 10, zahle 9“ angekündigt. „Die neuen 10er können ab Anfang Mai als Wertgutschein mit einem zehnprozentigen Geldvorteil in der Gemeinde erworben und in teilnehmenden Betrieben der Innenstadt eingelöst werden. Diese Maßnahme schafft einen Anreiz für Kunden und eine indirekte Förderung“, betont Schlager. Um die Verweildauer in der Stadt zu steigern und die lahme Wirtschaft anzukurbeln, soll zudem eine „klimafitte Bepflanzung“ her.