Knicks beenden Siegesserie von San Antonio Spurs

Die Detroit Pistons behielten als Tabellenführer der Eastern Conference gegen Orlando Magic mit 109:92 die Oberhand. Für Gastgeber Orlando war es die zweite Niederlage gegen ein Spitzenteam in Folge. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit den Dallas Mavericks mit einem 100:87-Erfolg gerecht und festigte damit die Spitzenposition in der Western Conference.