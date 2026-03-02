Vorteilswelt
6. Verhandlungsrunde

1700 IT-Beschäftige in Salzburg streiken

Salzburg
02.03.2026 11:00
Beschäftigte in der IT legen die Arbeit nieder.
Beschäftigte in der IT legen die Arbeit nieder.(Bild: AFP/MARK FELIX)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

90.000 Angestellte arbeiten in Österreich in der IT. Da auch in der sechsten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen keine Einigung erzielt werden konnte, wird es nun Warnstreiks geben – auch in Salzburger Firmen. 

In Salzburg beteiligen sich acht Betriebe mit insgesamt rund 1700 Beschäftigten an den zweistündigen Arbeitsniederlegungen am Dienstag. Die Gewerkschaft GPA Salzburg sieht darin ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, endlich ein faires und tragfähiges Angebot vorzulegen, wie sie in einer Aussendung schreibt.

Das letzte Angebot der Arbeitgeber in der 6. Verhandlungsrunde lag für die Mindestgehälter bei 2,5 Prozent und der IST-Gehaltssumme bei 2,0 Prozent. Die Forderung der Gewerkschaft sei auf 3,5 Prozent angepasst worden für beide, aber von der Arbeitgeberseite nicht aufgegriffen worden.

„Die Geduld der Beschäftigten ist erschöpft. Sechs Verhandlungsrunden ohne ernsthaftes Entgegenkommen der Arbeitgeber sind nicht akzeptabel. Die Kolleginnen und Kollegen leisten tagtäglich hoch qualifizierte Arbeit und erwarten zu Recht eine angemessene Gehaltserhöhung“, sagt Florian Koch, Regionalsekretär der Gewerkschaft GPA Salzburg für die IT-Beschäftigten.

In acht Salzburger Betrieben wird die Arbeit jeweils für zwei Stunden niedergelegt. „Die IT ist eine Schlüsselbranche für unseren Standort Salzburg. Gerade deshalb braucht es Wertschätzung, die sich auch am Gehaltszettel widerspiegelt. Wir erwarten von den Arbeitgebern ein deutlich verbessertes Angebot, damit am Verhandlungstisch eine tragfähige Lösung möglich wird“, so Koch.

Salzburg
02.03.2026 11:00
Salzburg

