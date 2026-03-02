1700 IT-Beschäftige in Salzburg streiken

In acht Salzburger Betrieben wird die Arbeit jeweils für zwei Stunden niedergelegt. „Die IT ist eine Schlüsselbranche für unseren Standort Salzburg. Gerade deshalb braucht es Wertschätzung, die sich auch am Gehaltszettel widerspiegelt. Wir erwarten von den Arbeitgebern ein deutlich verbessertes Angebot, damit am Verhandlungstisch eine tragfähige Lösung möglich wird“, so Koch.