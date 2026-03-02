Bürger wollen Geheimnisse (noch) selten „lüften“

Auskunft, statt Amtsgeheimnis – das verspricht das etwas sperrig als Informationsfreiheitsgesetz (IFG) titulierte Gesetz, das am 1. September 2025 in ganz Österreich in Kraft getreten ist. „Bürger haben nun einen direkten Anspruch auf Zugang zu Informationen von Behörden und staatlich kontrollierten Unternehmen. Es umfasst eine proaktive Veröffentlichungspflicht in einem neuen Informationsregister sowie ein Recht auf individuelle Anfragen“, versprach die Politik damals.