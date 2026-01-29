Neue S-Klasse: Mercedes bringt Stern zum Leuchten

Das optionale aktive Fahrwerk passt zudem Feder- und Dämpfkräfte jedes Rads an, unterdrückt Wank-, Nick- und Hubbewegungen und stabilisiert das Fahrzeug bei schnellen Richtungswechseln. Zum Standard gehört zudem eine Hinterachslenkung. Serienmäßig beträgt der Lenkwinkel nur 4,5 Grad. Die genügen für eine dynamische Fahrweise und erhöhen die Stabilität bei schnellen Ausweichmanövern. Das volle Potenzial spielt die Hecklenkung aber erst bei mit dem optional bestellbaren größeren Lenkwinkel aus. Dann schlagen die Räder beim Rangieren bis zu 10 Grad ein, was den Wendekreis trotz der stattlichen Abmessungen erheblich verkleinert.

Bestellstart ist am 30. Jänner 2026. Günstigstes Modell ist der Mercedes‑Benz S 350 d 4MATIC ab 134.300 Euro.