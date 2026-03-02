Beliebte Sportsbar: Auf Schließung folgte Pleite

Auf Super Bowl folgte Bareröffnung

Der Super Bowl 2019 hatte ein Tiroler Brüderpaar inspiriert, das die Bar in der Folge damals noch in der Müllerstraße eröffnete. 2023 zog man dann in die neue Location in die Museumsstraße um. Nach über sechs Jahren nahm die Bar Abschied, wenige Monate später folgt nun die Insolvenz.