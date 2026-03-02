„Das war wie ein Klassentreffen der Türlsteher“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: der Countdown zur Fußball-WM (am Dienstag noch 100 Tage), die Lage in der Bundesliga, das Spitzenspiel zwischen der Austria und dem LASK, das Skiflug-Spektakuel am Kulm, die nächste tragische Verletzung von Ricarda Haas, der nächste Schweizer Dreifachsieg im Ski-Alpin-Zirkus und ein „Klassentreffen der Türlstere“ in Schwechat.