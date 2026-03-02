Zwei beliebte Wirtshäuser in Pleite geschlittert

Lunzerwirt schon im Herbst 2024 insolvent

Bereits im Herbst 2024 war der „Lunzerwirt“ von einer Insolvenz betroffen: Damals wurde über das Vermögen der KaBB Gastro GmbH am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Betroffen waren neben dem „Lunzerwirt“ auch der Barbetrieb „El Mariachi“ in der Linzer Altstadt. Insgesamt standen damals rund 615.000 Euro an Passiva zu Buche. 24 Dienstnehmer und 65 Gläubiger waren betroffen. Eine Fortführung der Betriebe wurde zu diesem Zeitpunkt angestrebt.