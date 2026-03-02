Vorteilswelt
Pongauer Reinigungsfirma geriet in Schieflage

Salzburg
02.03.2026 10:29
Die Reinigungsfirma durchläuft ein Insolvenzverfahren.
Die Reinigungsfirma durchläuft ein Insolvenzverfahren.(Bild: Christof Birbaumer/Manuel Schwaiger/Krone KREATIV)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bei der Pongauer Reset Gruppe GmbH in St. Johann im Salzburger Pongau wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Reinigungsfirma beschäftigt 33 Mitarbeiter und hat 750.000 Euro Schulden. 

0 Kommentare

Die Gebäude- und Fassadenreinigungsfirma hatte 2023/24 noch 65 Beschäftigte. Weil die Firma mehrere Großkunden verlor, geriet sie in Schieflage. Zudem fiel einer der Geschäftsführer krankheitsbedingt aus. 

18 Gläubiger mit Verbindlichkeiten von 750.000 Euro sind von der Insolvenz betroffen. Ihnen wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent angeboten, zahlbar binnen zwei Jahren 

