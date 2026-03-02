Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vater einziger Zeuge

Todesdrama um Bub (7): Unfallhergang weiter Rätsel

Tirol
02.03.2026 10:34
In Assling ereignete sich der fatale Unfall mit dem Pferd. Vater und Sohn wurden in die ...
In Assling ereignete sich der fatale Unfall mit dem Pferd. Vater und Sohn wurden in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo der Siebenjährige zwei Tage später verstarb.(Bild: Michal - stock.adobe.com, Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein siebenjähriger Bub ist tot, sein Vater (42) liegt schwer verletzt in der Innsbrucker Klinik: Der schreckliche Unfall mit einem Pferd vor über einer Woche in Osttirol gibt nach wie vor Rätsel auf. Der Hergang ist immer noch ungeklärt – auch weil der 42-Jährige wohl der einzige Zeuge war. Ihn zu befragen, sei bisher nicht möglich gewesen.

0 Kommentare

Wie konnte es nur zu dieser schrecklichen Tragödie kommen? Was geschah am Sonntag, dem 22. Februar, kurz nach 15.30 Uhr in Assling? Die Fragen können nach wie vor nicht beantwortet werden. Die Ermittler von der Polizei stehen immer noch vor einem Rätsel, Angehörige vor der Ungewissheit, was an dem verhängnisvollen Nachmittag denn wirklich passiert ist.

Zitat Icon

Eine Einvernahme des 42-jährigen Vaters war noch nicht möglich.

Polizeisprecher Bernhard Gruber

Bild: Christof Birbaumer

Vater als einziger Zeuge noch nicht befragt
„Eine Einvernahme des 42-jährigen Vaters war noch nicht möglich“, hieß es am Montag, acht Tage nach dem Unglück, vonseiten der Polizei auf Nachfrage der „Krone“. Der Mann war, so wie sein siebenjähriger Sohn, nach dem rätselhaften Unfall mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen worden. Während der Bub, der reanimiert werden musste, am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlag, wurde der 42-Jährige mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen auf der Beobachtungsstation behandelt.

An jenem Sonntagnachmittag war ein Passant im Bereich der Pustertaler Höhenstraße zunächst auf ein herrenloses Pferd gestoßen– und dann auf die zwei Schwerverletzten. Ein Notruf folgte ...

Lesen Sie auch:
In Assling in Osttirol ereignete sich der tragische Unfall (Symbolbild).
Nach Unfall mit Pferd
Trauer um Bub (7), psychologische Hilfe an Schule
26.02.2026
Vater schwer verletzt
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
25.02.2026

Große Trauer, psychologische Hilfe
In der Heimatgemeinde löste das schreckliche Familienunglück große Bestürzung und Trauer aus. Auch in der Volksschule, wo der siebenjährige Bub die 1. Klasse besuchte. Mitschüler und Lehrer wurden nach Bekanntwerden der Tragödie psychologisch unterstützt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
02.03.2026 10:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
US-Jets abgeschossen: Kuwait gibt „Fehler“ zu
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktienmärkte auf Talfahrt – Öl und Gas wird teuer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.069 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
396.836 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
130.989 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
4028 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3865 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Jets in Kuwait abgestürzt + „Keine Verhandlung“
889 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf