Todesdrama um Bub (7): Unfallhergang weiter Rätsel

Vater als einziger Zeuge noch nicht befragt

„Eine Einvernahme des 42-jährigen Vaters war noch nicht möglich“, hieß es am Montag, acht Tage nach dem Unglück, vonseiten der Polizei auf Nachfrage der „Krone“. Der Mann war, so wie sein siebenjähriger Sohn, nach dem rätselhaften Unfall mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen worden. Während der Bub, der reanimiert werden musste, am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlag, wurde der 42-Jährige mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen auf der Beobachtungsstation behandelt.