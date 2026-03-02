Vorteilswelt
Frage des Tages

Sollen Privatarzt-Honorare gedeckelt werden?

Forum
02.03.2026 11:33
Ist kein Kassenarzt verfügbar, bleibt noch der Gang zum Wahlarzt. Dieser ist jedoch oft mit ...
Ist kein Kassenarzt verfügbar, bleibt noch der Gang zum Wahlarzt. Dieser ist jedoch oft mit hohen Kosten verbunden.(Bild: AnnaStills - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Zu wenig Kassenärzte und zu hohe Honorare bei Wahlärzten – Für die eigene Gesundheit müssen Patienten oft tief in die Tasche greifen. Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) fordert daher eine Obergrenze. Unsere Frage vom 2. März lautet: „Horrende Kosten: Sollen Honorare von Privatärzten gedeckelt werden?“

0 Kommentare

Was halten Sie von diesem Vorschlag? Kann damit die Gesundheitsversorgung  in Österreich sichergestellt werden? Bevorzugen Sie selbst Privatärzte im Vergleich zu Kassenärzten? Wenn ja, weshalb? In welcher Höhe fänden Sie eine Deckelung der Honorare gerechtfertigt? Wieviel ist Ihnen Ihr Arztbesuch wert?

Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

Forum
02.03.2026 11:33
