IAEA: Kontakt zu Atomaufsicht im Iran abgerissen

Angriffe bergen hohes Risiko

Die IAEA warnt eindringlich vor den Risiken für die nukleare Sicherheit in der gesamten Region. Ein Angriff auf nukleare Einrichtungen könne zur Freisetzung radioaktiver Stoffe mit schwerwiegenden Folgen führen, mahnte Grossi. Der Kontakt zu den iranischen Aufsichtsbehörden müsse „so schnell wie möglich“ wiederhergestellt werden, so der IAEA-Chef. Er rief alle Konfliktparteien zu äußerster Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.