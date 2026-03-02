IAEA: Kontakt zu Atomaufsicht im Iran abgerissen

Nach dem Angriff auf den Iran hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bisher keine Schäden an den iranischen Atomanlagen festgestellt. Allerdings sei der Kontakt zu den Aufsichtsbehörden abgerissen, warnt IAEA-Chef Rafael Grossi.
Anlagen wie das Kraftwerk Bushehr oder der Forschungsreaktor in Teheran seien bisher nicht getroffen worden, so Grossi am Montag in Wien. Auch gebe es keine erhöhten Strahlenwerte in den Nachbarstaaten. Der iranische Botschafter bei der IAEA, Reza Najafi, dagegen sagte, dass die Atomanlage in Natans getroffen wurde. Die Attacke sei am Sonntag erfolgt.
Angriffe bergen hohes Risiko
Die IAEA warnt eindringlich vor den Risiken für die nukleare Sicherheit in der gesamten Region. Ein Angriff auf nukleare Einrichtungen könne zur Freisetzung radioaktiver Stoffe mit schwerwiegenden Folgen führen, mahnte Grossi. Der Kontakt zu den iranischen Aufsichtsbehörden müsse „so schnell wie möglich“ wiederhergestellt werden, so der IAEA-Chef. Er rief alle Konfliktparteien zu äußerster Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.
„Wir können einen möglichen Strahlungsaustritt mit schwerwiegenden Folgen nicht ausschließen – inklusive der Evakuierung von Gebieten, die so groß oder größer sind wie Großstädte“, warnte Grossi in einer Sondersitzung der Organisation in Wien.
Natans bei Angriffen 2025 beschädigt
Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms bombardiert und schwer beschädigt – darunter auch Natans, wo eine Anlage zur Anreicherung von Uran steht. Die Technologie kann zur Herstellung von Reaktor-Brennstoff oder auch Atomwaffen genutzt werden - Teheran bestreitet aber, solche Waffen zu entwickeln.
Neben dem Iran betreiben auch im Nahen Osten auch Jordanien, Syrien und die Vereinigten Arabischen Emirate Reaktoren. Letztere wurden auch Ziele von Angriffen, ebenso wie Saudi-Arabien, Kuwait und der Irak.
Drängt auf Diplomatie
Grossi drängte zudem auf eine Rückkehr zu diplomatischen Bemühungen, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt. Die jüngsten Gespräche in Genf seien ohne Ergebnis geblieben. Die Lage sei „sehr besorgniserregend“, sagte er. Im Ernstfall stehe die IAEA bereit, Mitgliedstaaten sofort zu unterstützen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.