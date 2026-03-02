Vorteilswelt
NHL

Anaheim dank Penaltystärke weiter auf Siegerstraße

Eishockey
02.03.2026 10:31
(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Sean M. Haffey)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Anaheim Ducks haben in einer Zitterpartie ihre Siegesserie in der National Hockey League (NHL) auf fünf Partien ausgebaut. Die Gastgeber fixierten ihren 3:2-Erfolg gegen die Calgary Flames am Sonntag erst im Penaltyschießen.

0 Kommentare

Der entscheidende Treffer ging auf das Konto von Mason McTavish, herausragend war aber auch Goalie Lukas Dostal.

Matchwinner Misa
Für die San Jose Sharks avancierte Michael Misa mit seinem Treffer in der Verlängerung zum 2:1 gegen die Winnipeg Jets zum Matchwinner.

Eishockey
02.03.2026 10:31
