So gerührt reagierte Harrison Ford auf Actor Award

„Manchmal produzieren wir Unterhaltung, manchmal Kunst. Und wenn wir sehr viel Glück haben, gelingt uns beides – und wir können sogar davon leben!“, erklärt er zutiefst gerührt.

Der 83-Jährige, der seine „SAG-AFTRA Life Achievement Award“-Trophäe von seinem guten Freund Woody Harrelson entgegennahm, sprach über die Verantwortung, die mit Erfolg in der Filmbranche einhergeht: „Wir müssen andere fördern, wenn wir können. Wir müssen die Tür offen halten für das nächste Kid, für den nächsten verlorenen Jungen, der nach einem Ort sucht, an dem er dazugehören kann.“