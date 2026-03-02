Vorteilswelt
Tränen in den Augen!

So gerührt reagierte Harrison Ford auf Actor Award

Society International
02.03.2026 11:36
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Gefühlsduseleien sind ihm normalerweise fremd. Doch auf seine alten Tage scheint Harrison Ford seine emotionale Seite entdeckt zu haben. Der Hollywood-Veteran hatte Tränen in den Augen, als ihn seine Schauspielkollegen bei den Actor Awards für sein Lebenswerk auszeichneten. 

0 Kommentare

„Manchmal produzieren wir Unterhaltung, manchmal Kunst. Und wenn wir sehr viel Glück haben, gelingt uns beides – und wir können sogar davon leben!“, erklärt er zutiefst gerührt. 

Der 83-Jährige, der seine „SAG-AFTRA Life Achievement Award“-Trophäe von seinem guten Freund Woody Harrelson entgegennahm, sprach über die Verantwortung, die mit Erfolg in der Filmbranche einhergeht: „Wir müssen andere fördern, wenn wir können. Wir müssen die Tür offen halten für das nächste Kid, für den nächsten verlorenen Jungen, der nach einem Ort sucht, an dem er dazugehören kann.“

Harrison Ford kamen die Tränen, so gerührt war er!
Harrison Ford kamen die Tränen, so gerührt war er!(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)
Harrison Ford hatte seine Frau Calista Flockhart dabei, von der er schwärmte, sie sei ...
Harrison Ford hatte seine Frau Calista Flockhart dabei, von der er schwärmte, sie sei „außergewöhnlich schön“.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

„Glückspilz“ mit „außergewöhnlich schöner Frau“
Ford bezeichnete sich selbst als „wirklich Glückspilz“: „Ich hatte das Glück, das richtige Umfeld zu finden und eine Arbeit zu haben, die mich fordert.“ Besonders glücklich schätzt er sich, dass er noch immer als Schauspieler arbeiten darf. „Das nehme ich nicht als selbstverständlich hin“, verriet der „Indiana Jones“-Star.

Zum Schluss bedankte sich Ford von „tiefstem Herzen“ bei seinen Schauspielkollegen – und richtete dann den Blick auf seine Ehefrau Calista Flockhart (bekannt aus der Serie Ally McBeal): „Ich will mich auch bei meiner außergewöhnlich schönen Frau Calista und meiner Familie bedanken, die mir durchgehend Liebe und Ermutigung gegeben haben.“

Calista Flockhart und Harrison Ford sind seit 2010 verheiratet.
Calista Flockhart und Harrison Ford sind seit 2010 verheiratet.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

„Halbzeit seines Schaffens“
Mit einem Augenzwinkern scherzte Ford zudem, er befinde sich „in der Halbzeit meines Schaffens“ – und hob besonders George Lucas sowie Regisseur Steven Spielberg für deren Einfluss auf seine Karriere hervor: „Es ist schwierig, in dieses Business hineinzukommen. Und in meinem Fall ist es schwierig, wieder herauszukommen. Ich danke Gott dafür, denn ich liebe, was ich tue.“

Ab Mitte der 1960er-Jahre hatte Ford mit kleinen Nebenrollen versucht, in Hollywood Fuß zu fassen. Seinen Durchbruch erlebte er erst im Alter von 31 Jahren, als ihn George Lucas 1973 für sein Regie-Debüt „American Graffiti“ engagierte. Drei Jahre später verschaffte ihm Lucas dann auch eine Rolle in dessen nächsten Film – als Han Solo in „Star Wars“.

