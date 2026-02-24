Seekirchener nach massiven Drohungen festgenommen
31-Jähriger verhaftet
Nach massiven Drohungen gegen eine Nachbarin und deren Schwiegersohn ist ein 31-Jähriger aus Seekirchen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an, das Motiv ist derzeit unklar.
Am 23. Februar soll ein 31-jähriger Seekirchner seine Nachbarin und deren Schwiegersohn gegen 17.30 Uhr mehrfach bedroht und genötigt haben. Die Polizei nahm den Flachgauer am 24. Februar an seiner Wohnadresse fest.
Das Motiv für die Drohungen ist laut Polizei noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Salzburg an.
