Erdrutsch geht direkt bei Wohngebiet ab

Im Ortsteil Abtsdorf in St. Veit im Pongau (Salzburg) ist in der Nacht auf Dienstag eine Mure abgegangen. Gegen 4.13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Sogleich mussten Häuser vor Wasser und Schlamm geschützt werden.
Die Ursache war laut Feuerwehr St. Veit im Pongau ein Wasserrohrbruch und nicht die derzeitigen Regenfälle. Gemeinsam mit dem Gemeindebauhof wurde die Leitung abgesperrt und eine Straßensperre errichtet. Nach zwei Stunden war der Einsatz abgeschlossen.
Laut Bürgermeister Manfred Brugger errichtet der Bauhof derzeit eine provisorische Leitung, um die Versorgung sicherzustellen.
Nach einer Begehung mit dem Katastrophenreferenten der Bezirkshauptmannschaft wird ein Erdbewegungsunternehmen mit den Aufräumarbeiten beauftragt, teilte er mit.
