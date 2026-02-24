Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Haftstrafen

Drogenhandel mit 215 Kilo Suchtgift: „Klare Sache“

Salzburg
24.02.2026 15:45
Verhandelt wurde am Dienstag im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichtes.
Verhandelt wurde am Dienstag im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichtes.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Eine fünfköpfige Bande hat laut Anklage Geschäfte mit mehr als 210 Kilo Suchtgift gemacht. Entlarvt wurden sie durch die Überwachung einer Messenger-App. Demnach ließen sie sich die Drogen zu einem Postfach in Freilassing schicken, holten es dort ab. Nach einem Geständnis erhielten zwei Männer je vier Jahre unbedingte Haft.

0 Kommentare

Eigentlich hätten am Dienstag im Salzburger Landesgericht fünf Angeklagte vor der Vorsitzenden Platz nehmen müssen – zum Prozess kamen aber nur vier Salzburger zwischen 27 und 31 Jahren. Ausgerechnet einer der beiden führenden Köpfe der mutmaßlichen Drogen-Bande blieb in der Türkei: Er sei erkrankt, erklärte dessen Verteidiger. Sofort erließ die Staatsanwältin die Anordnung der Festnahme samt Haftbefehl.

Messenger-App überführte Dealer
Mit rund 210 Kilogramm Rauschgift soll die fünfköpfige Bande gehandelt und eine immense Summe an Bargeld lukriert haben: vor allem zwischen 2020 und 2021. Zwei der Angeklagten sollen auch bis 2024 weiterhin Geschäfte gemacht haben. „Insgesamt geht es um 116 Kilogramm Cannabis, 55 Kilo Kokain, 43 Kilo Speed, 6800 Stück Ecstasy-Tabletten und MDMA“, führte die Staatsanwältin aus, erzählte von Wohnungen, die als Suchtgiftbunker genutzt wurden, und von dem Kauf von Luxus-Artikeln, mit denen das Drogen-Geld gewaschen wurde. Die Anklage beruhe zur Gänze auf der Auswertung einer von US-Geheimdiensten eingeschleusten Messenger-App.

„Der Großteil der Vorwürfe war schon vor fünf Jahren passiert“, betonte hingegen der Verteidiger zweier Angeklagten, Kurt Jelinek, und kündigte ein Geständnis an. Die anderen beiden Angeklagten, darunter auch der zweite Kopf der Bande, bestritten die Vorwürfe: Ein Verteidiger äußerte Zweifel, da es außer den Chat-Auswertungen keine anderen Beweise gäbe. Der andere Verteidiger meinte, dass kein einziger Chat von seinem Mandanten sei. Doch die Vorsitzende Richterin machte den Angeklagten sofort klar: „So viel Substanz wie in diesem Akt habe ich noch nie erlebt.“

Bilder von Drogen-Lieferungen im Akt
10.000 Seiten finden sich verteilt auf 18 Ordner. Für das Gericht gäbe „es keinerlei Zweifel an einer Zuordnung der Angeklagten“, so die Vorsitzende, die auch betonte: „Je länger man den Akt durcharbeitet, desto klarer wird die Sache.“ Und sie zeigte im Verhandlungssaal Bildaufnahmen: Auf einem waren 15 Kilo-Pakete Kokain auf einem Couchtisch zu sehen, auf einem anderen etwa 40 Säcke voller Cannabis auf einem Wohnungsparkettboden.

Lesen Sie auch:
Geht um über 100 Kilo
14 Jahre Haft für Chef der Salzburger Kokain-Bande
12.01.2026

Bei den zwei geständigen Angeklagten konnte das Gericht rasch ein Urteil fällen: jeweils vier Jahre unbedingte Haft, nicht rechtskräftig. Hinsichtlich der leugnenden Angeklagten wird weiter verhandelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
24.02.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
185.388 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
180.274 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.536 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3911 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1222 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf