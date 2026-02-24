Drogenhandel mit 215 Kilo Suchtgift: „Klare Sache“

Messenger-App überführte Dealer

Mit rund 210 Kilogramm Rauschgift soll die fünfköpfige Bande gehandelt und eine immense Summe an Bargeld lukriert haben: vor allem zwischen 2020 und 2021. Zwei der Angeklagten sollen auch bis 2024 weiterhin Geschäfte gemacht haben. „Insgesamt geht es um 116 Kilogramm Cannabis, 55 Kilo Kokain, 43 Kilo Speed, 6800 Stück Ecstasy-Tabletten und MDMA“, führte die Staatsanwältin aus, erzählte von Wohnungen, die als Suchtgiftbunker genutzt wurden, und von dem Kauf von Luxus-Artikeln, mit denen das Drogen-Geld gewaschen wurde. Die Anklage beruhe zur Gänze auf der Auswertung einer von US-Geheimdiensten eingeschleusten Messenger-App.