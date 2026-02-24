Jugendliche nach Zusammenstoß verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped ist es am Abend in Straßwalchen gekommen. Dabei wurde eine 16-jährige Einheimische unbestimmten Grades verletzt.
Ersten Informationen zufolge wollte ein 44-jähriger Autofahrer aus Lengau mit seinem Fahrzeug abbiegen, als es zu einem Frontalzusammenstoß mit der entgegenkommenden Jugendlichen kam. Die 16-Jährige war mit ihrem Moped unterwegs, als es zur Kollision kam.
Während der Pkw-Lenker unverletzt blieb, erlitt die Mopedlenkerin Verletzungen unbestimmten Grades. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Beteiligten negativ.
16-Jährige nach Crash in Uniklinik eingeliefert
Nach der Erstversorgung wurde die Jugendliche vom Rettungsdienst in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.
