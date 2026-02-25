Schutzengel halfen Kalb „Paule“ auf die Welt

„Als wir bemerkt haben, dass eine von unseren jungen Kühen schwanger ist, konnten wir das zuerst nicht glauben“, erzählt der Landwirt. Denn die trächtige Kuh war noch viel zu jung. „Da kann man nichts machen. Normalerweise werden unsere Kühe mit eineinhalb Jahren gedeckt. Und unsere ,Lea‘ war erst ein Jahr alt, als sie im Sommer auf der Weide begattet wurde.“