Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierisches Wunder

Schutzengel halfen Kalb „Paule“ auf die Welt

Kärnten
25.02.2026 09:00
Kalb „Paule“ mit Landwirt Johann und Tochter Johanna im Stall
Kalb „Paule“ mit Landwirt Johann und Tochter Johanna im Stall(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Überglücklich sind die beiden Kärntner Johann Krassnig und seine Tochter Johanna aus dem Gurktal. Anfang Februar haben sie Zuwachs bekommen: Kalb „Paule“ erblickt das Licht der Welt – wenn auch mit schweren Komplikationen.

0 Kommentare

„Als wir bemerkt haben, dass eine von unseren jungen Kühen schwanger ist, konnten wir das zuerst nicht glauben“, erzählt der Landwirt. Denn die trächtige Kuh war noch viel zu jung. „Da kann man nichts machen. Normalerweise werden unsere Kühe mit eineinhalb Jahren gedeckt. Und unsere ,Lea‘ war erst ein Jahr alt, als sie im Sommer auf der Weide begattet wurde.“

Tierarzt rettete das Kalb
Und die Kuh entwickelte sich mit dem Kalb im Bauch prächtig. Während der Trächtigkeit gab es keine Komplikationen, doch als sie zu kalben begann, schlugen Besitzer und helfender Tierarzt Herfried Spendier Alarm: offener Nabelbruch! „Der Darm des Kalbes ist aus dem Bauch ausgetreten und die Nabelschnur hat sich dort verwickelt“, erinnert sich der Landwirt.

Doch zum Glück ist alles gut ausgegangen und „Paule“ hat den Eingriff gut überlebt. „Wenn Kalb oder Mutter bei der Geburt sterben, ist das für uns Landwirte ein großer Verlust“, erklärt Johann. Auch Jungmama „Lea“ hat die Geburt gut überstanden.

Süß grinst das Kalb in die Kamera.
Süß grinst das Kalb in die Kamera.(Bild: Elena Überbacher)
Mutter „Lea“ und „Paule“ sind vereint.
Mutter „Lea“ und „Paule“ sind vereint.(Bild: Elena Überbacher)
„Paule“ ist noch etwas wackelig auf den Beinen.
„Paule“ ist noch etwas wackelig auf den Beinen.(Bild: Elena Überbacher)
Derzeit genießen die Tiere ihre Ruhe im Stall. Bald werden sie wieder auf die Alm getrieben.
Derzeit genießen die Tiere ihre Ruhe im Stall. Bald werden sie wieder auf die Alm getrieben.(Bild: Elena Überbacher)

Kalb und Mutter vereint
Beide Tiere sind wohlauf und leben zurzeit im warmen Laufstall, wo ihnen die „Krone“ einen Besuch abstattete. Etwas wackelig ist „Paule“ noch auf den Beinen. Dicht an seiner Seite: Mama „Lea“. Vereinzelt sucht sich das Kalb Nahrung und schmiegt sich ganz nah an die Mutterkuh.

„Bald treiben wir sie wieder auf die Alm“, freut sich Bäuerin Johanna schon. Derzeit hält die Familie neben Mutterkühen auch Schweine und Hühner. Der Hanehof ist bekannt für seine gemütliche Buschenschank und guten Speck. Johann wurde dafür auch schon mehrmals ausgezeichnet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
25.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trumps Lobeshyme auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
191.379 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
185.583 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
132.873 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1093 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Kärnten
Tierisches Wunder
Schutzengel halfen Kalb „Paule“ auf die Welt
Krone Plus Logo
Zuwachs in ICE-Liga?
Der KAC hat einen Ex-Crack im Visier
Krone Plus Logo
Verbot reicht nicht
Gefährlich: „Soziale Medien sind digitale Waffen“
Kurze Lebensdauer
Nach „123“ ist auch die Flottify-Flotte insolvent
Ex-Trainer gesichtet
Was hat Jürgen Klopp in Klagenfurt gemacht?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf